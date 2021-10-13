Филиппины отменили обязательный карантин для вакцинированных путешественников с ПЦР-тестом

БАНГКОК, 13 октября. /ТАСС/. Полностью вакцинированные от коронавируса граждане и иностранцы, прибывающие на Филиппины с отрицательным ПЦР-тестом со сроком действия не более 72 часов, с 14 октября не будут помещаться в карантин в специальные учреждения. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Управления по связям с общественностью при президенте республики.

Отмечается, что полностью привитым пассажирам с отрицательным тестом на коронавирус теперь необходимо самостоятельно наблюдать за самочувствием на протяжении 14 дней. Между тем полностью вакцинированные филиппинские путешественники по-прежнему могут воспользоваться карантином в специальном учреждении до момента получения отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного по прибытии.

Лица, факт полной вакцинации которых не может быть подтвержден, а также привитые путешественники с не соответствующими требованиям результатами исследования на коронавирус должны находиться в изоляции в специальных учреждения до получения отрицательного ПЦР-теста, произведенного на пятый день карантина. Иностранным гражданам, подпадающим под перечисленные категории, необходимо забронировать гостиницу на шесть дней. Что касается невакцинированных или частично привитых несовершеннолетних лиц, путешествующих со своими полностью вакцинированными родителями или опекунами, то они обязаны соблюдать протоколы карантина, соответствующие их прививочному статусу. Ребенка в изоляции будут сопровождать его родственники.

На Филиппинах для подтверждения статуса вакцинации путешественники могут предъявить местный цифровой сертификат VaxCertPH, международный документ, выданный Всемирной организацией здравоохранения, или национальный цифровой сертификат правительства государства, в котором они были иммунизированы.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 110 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число инфицированных в республике превысило 2,69 млн, вылечились 2,56 млн человек, умерли более 40 тыс. пациентов. К настоящему времени на Филиппинах полностью вакцинированы более 23 млн человек, в стране одобрен к применению ряд препаратов, в том числе российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".