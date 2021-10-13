В Рязанской области ограничат движение на двух ж/д переездах в октябре - ноябре

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Движение автомобилей на двух железнодорожных переездах в Ряжске Рязанской области будет ограничено в октябре - начале ноября в связи с укладкой бесстыкового пути. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в среду.

"На двух железнодорожных переездах в Ряжске Рязанской области будет ограничено движение автомобилей во второй половине октября - начале ноября в связи с укладкой бесстыкового пути. Так, переезд 312 км будет закрыт 15 октября с 05:00 до 17:00, с 05:00 18 октября до 07:00 20 октября и с 05:00 25 октября до 07:00 27 октября. Переезд 314 км закроют с 05:00 22 октября до 07:00 24 октября и 1, 2, 3 ноября с 05:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время закрытия одного из переездов будет ограничено движение на другом. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.