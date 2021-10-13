"Арктические гектары" за два месяца получили более 20 подавших заявки жителей Ямала

ТАСС, 13 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) передали жителям региона 25 земельных участков по программе "арктического гектара". Всего за три месяца работы программы от жителей поступило 686 заявлений на получение земли, сообщили ТАСС в департаменте имущественных отношений ЯНАО.

"В период с 1 августа поступило 686 заявлений. 25 земельных участков предоставлено в безвозмездное пользование. Чаще всего граждане указывают в заявлении цель предоставления земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства, туризм или индивидуальное жилищное строительство", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Также возможно получение участков для бизнес-проектов, тогда ямальские власти предоставляют гражданам не только земли, но и налоговые льготы, информационную и финансовую поддержку.

В департаменте уточнили, что всего для безвозмездного предоставления земельных участков жителям ЯНАО предусмотрено 0,02% площади Арктической зоны. При этом учитываются особенности Ямала, отличающие регион от других субъектов РФ - участников программы: климат, болотистость почв, затопления, лицензионные участки. Земельный участок в безвозмездное пользование можно получить вблизи Салехарда, Лабытнанги, Ноябрьска, сел Горки, Мужи, Лопхари, поселков Зеленый Яр, Лонгъюган, Ханымей, Красноселькуп, Питляр.

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне РФ можно получить земельный участок площадью до одного гектара на безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.