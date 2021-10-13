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Пандемия COVID-19

В архангельских кафе еду навынос можно получить, только предъявив QR-код

Как пояснил директор правового департамента администрации региона Игорь Андреечев, после ведения новых ограничений жители не могут войти в кафе или ресторан без предъявления кода

АРХАНГЕЛЬСК, 13 октября. /ТАСС/. Допуск в заведения общепита за едой на вынос в Архангельской области возможен только по QR-кодам, рассказал в среду журналистам заместитель руководителя администрации - директор правового департамента администрации Архангельской области Игорь Андреечев.

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"На вынос - тоже QR-код. Мы говорим о посещении объекта. Человек не может зайти без предъявления кода", - сказал Андреечев.

С 11 октября в Архангельской области введены QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры, фитнес-клубов, бассейнов, салонов красоты, саун.

В регионе выявлено 93 462 случая новой коронавирусной инфекции, за последние сутки 334 случая. 86 560 человек выздоровели, в области зарегистрировано 2 011 летальных исходов от COVID-19. В Архангельской области действует режим повышенной готовности, масочный режим.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19
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