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Пандемия COVID-19

ЕМА сообщило о рисках нарушения свертываемости крови у привитых Janssen и Vaxzevria

Случаи иммунной тромбоцитопении отмечались "в течение первых четырех недель после вакцинации"

ГААГА, 13 октября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило в среду о рисках нарушения свертываемости крови - тромбоцитопении, включая иммунную тромбоцитопению (ИТП), после введения вакцины Vaxzevria производства британско-шведской компании AstraZeneca и вакцины, созданной компанией Janssen - подразделением американской Johnson & Johnson.

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По данным EMA, случаи ИТП отмечались "в течение первых четырех недель после вакцинации" Vaxzevria и вакциной Janssen с кровотечением или без него. "Некоторые из этих случаев произошли у людей с иммунологическим анамнезом", - указывает регулятор, по сведениям которого сообщалось и о случаях летальных исходов.

Согласно рекомендации специалистов, при наличии иммунной тромбоцитопении риск низкого уровня тромбоцитов следует учитывать перед введением вакцин и осуществлять наблюдение после вакцинации.

Одновременно регулятор обращает внимание и на риск венозной тромбоэмболии после введения вакцины Janssen. В случае появления у вакцинированных этим препаратом таких симптомов, как одышка, боль в груди или в животе, а также при отеках эксперты советуют немедленно обратиться за медицинской помощью.

Тем менее, согласно выводам специалистов, "преимущества от вакцинации по-прежнему перевешивают риски".

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