Свердловские власти прорабатывают вопрос введения системы QR-кодов в заведениях общепита

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Список свободных от коронавируса зон может быть расширен в Свердловской области за счет заведений общественного питания. Пока такую меру в регионе не вводили, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики области в среду.

Ранее в местных СМИ со ссылкой на мэра Екатеринбурга Алексея Орлова появилась информация о введении системы QR-кодов на предприятиях общепита, площадках проведения массовых и спортивных мероприятий.

"Оперативный штаб изучает опыт внедрения QR-кодов. Это означает, что в перспективе перечень объектов с таким режимом может быть расширен. Именно об этом говорил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, комментируя новации. Предприятия общепита звучали в контексте дальнейшей проработки создания эпидбезопасных площадок", - говорится в сообщении.

12 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что с 8 ноября в регионе введут QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев. А с 25 октября они начнут действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и спортивных объектах.

Также в Свердловской области подписано постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

С 25 июня суточный прирост заразившихся коронавирусом в регионе превышает 200 человек, за последние сутки зафиксировано 552 случая. По данным на 13 октября, в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано более 146 тыс. случаев коронавируса, более 134 тыс. человек выздоровели и 6 тыс. умерли.