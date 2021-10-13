Около 100 свободных коек для лечения COVID-19 осталось во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 13 октября. Около 100 свободных коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией осталось во Владимирской области. Врио губернатора региона Александр Авдеев поручил создать резерв свободных коек на базе одного из медучреждений, сообщается в среду на сайте областной администрации.

"Ситуация с ковидом непростая. На всю область у нас чуть более 2 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, из них свободны порядка 100, и они "разбросаны" по всему региону. И на деле выходит, что если днем, благодаря оперативному обмену информацией, проблем с размещением новых заболевших в медицинских учреждениях практически нет, то ночами из-за коммуникационных сбоев скорые ездят по всей области в поисках места для своего пациента. Это просто недопустимо. Промедление может стоить человеку жизни. Перед нами стоит задача очень срочно организовать процесс так, чтобы на базе одного учреждения постоянно - и днем, и ночью - был резерв коек для больных коронавирусом", - приводятся в сообщении слова Авдеева.

Для выполнения задачи власти рассматривают вариант перепрофилирования одного из учреждений соцзащиты населения под отделение для долечивания ковид-пациентов. Туда можно было бы переводить выздоравливающих, уже имеющих отрицательный тест на коронавирус, но с сопутствующими заболеваниями, освобождая тем самым места в больницах для новых заболевших. Речь может идти о создании 60 койко-мест. Юридические, административные, бытовые и медицинские аспекты проекта, вероятные сроки и примерная стоимость его реализации будут оценены специалистами в ближайшие дни.

Кроме того, обсуждается возможность строительства в регионе быстровозводимого инфекционного госпиталя не менее чем на 330 койко-мест с перспективой расширения до 600, с небольшой операционной для больных с острыми состояниями, а также с ангиографом для качественной и оперативной диагностики проблем с сосудистой системой. Для реализации такого проекта потребуется около трех месяцев. Прорабатываются варианты размещения объекта на близких к областному центру территориях, в том числе в Камешковском районе.

"Сейчас для нас важна скорость, но в то же время необходимо работать и на перспективу. Госпиталь может стать началом целого медицинского кластера с санитарными зонами, детским стационаром, отделением для беременных пациенток", - отметил Авдеев. Ранее он сообщал журналистам о том, что будет добиваться поддержки проекта на федеральном уровне.

По данным администрации Владимирской области на 13 октября, с начала пандемии в регионе зарегистрировано 57 356 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 269 случаев выявлено за прошедшие сутки. 1 398 пациентов в регионе выздоровели, за период наблюдения в области отмечено 2 063 летальных случая. В области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Первый ее этап прошли 345 567 жителей региона, второй - 326 352.