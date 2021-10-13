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Пандемия COVID-19

В Пензенской области за неделю развернули свыше 300 коек для пациентов с коронавирусом

Всего в регионе развернули 4 309 инфекционных коек, из которых 2 328 подключены к кислороду

ПЕНЗА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Пензенской области развернули за неделю около 300 коек для больных COVID-19 или имеющих схожие симптомы. Об этом сообщается в среду на сайте регионального правительства.

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"На сегодня в 24 медицинских организациях развернуто 4 309 инфекционных коек, из которых 2 328 подключены к кислороду", - приводятся в сообщении слова губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Неделей ранее сообщалось, что в регионе развернуто чуть менее 4 тыс. коек.

В целом глава региона оценивает эпидемическую ситуацию в Пензенской области как напряженную. Жители могут привиться от коронавируса в 75 пунктах вакцинации. Организована работа более 30 прививочных бригад, шести мобильных медицинских комплексов. Первым компонентом вакцины привились 480,6 тыс. человек, или 37,2% от общего населения, двумя - 440, 9 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 74 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 58,5 тыс. человек выздоровели, более 3 тыс. пациентов умерли.

Теги
РоссияМельниченко, Олег ВладимировичПензенская областьПандемия COVID-19
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