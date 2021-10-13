В МГУ около 600 человек заразились коронавирусом с 1 сентября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Около 600 человек, из которых 200 студентов, заразились новой коронавирусной инфекцией с начала учебного года в МГУ. Об этом в среду сообщил ректор университета Виктор Садовничий в ходе семинара на экспертной площадке МГУ "Диалог о настоящем и будущем".

"Мне каждый день кладут на стол справку о заболевших в Московском университете, контактных или просто заболевших. Цифры такие: с 1 сентября 600 человек заболели только в Московском университете. Из них 200 студентов. Я не говорю о контактных, контактных еще больше", - сказал Садовничий.

Он добавил, что не знает, как моделировать вирусную инфекцию. Но, по словам ректора МГУ, важно, чтобы над этим работали математики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 238,8 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 7 861 681 случай заражения, выздоровели 6 916 086 человек, умерли 219 329. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.