В Подмосковье подключили к газу по президентскому проекту 5 тыс. домов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Пятитысячный дом в Московской области газифицировали по президентской программе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

"Мособлгаз газифицировал пятитысячный дом в Московской области по президентскому проекту "Социальная газификация". Программа нарастила темп: еженедельно газ приходит в дома более 1 тыс. человек, полностью газифицировано уже 350 населенных пунктов региона", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что пятитысячным домом по программе газификации стал дом семьи Белус в деревне Золотилово Сергиево-Посадского городского округа. Всего в округе в программу вошли 92 населенных пункта, где проживают около 10 тыс. человек. На сегодняшний день Мособлгаз завершил работы в 13 населенных пунктах.

"Президентская программа значительно упростила и снизила стоимость подключения домовладений к газу. До границ земельного участка Мособлгаз газопровод проведет бесплатно для жителей. Комплексный договор на проведение работ внутри домовладений позволяет существенно сэкономить - общая смета обычно составляет порядка 150 тыс. рублей", - отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин, чьи слова приводит пресс-служба.

"Социальная газификация" началась в регионе 15 июня. Узнать статус работ по конкретному населенному пункту можно на сайте Мособлгаза.