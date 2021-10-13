В Самарской области выделили более 700 млн рублей на закупку лекарств и медоборудования

САМАРА, 13 октября. /ТАСС/. Власти Самарской области выделили дополнительно свыше 700 млн рублей на закупку лекарств, медицинского оборудования, а также на проведение ПЦР-тестирования медработников. Дополнительные средства были выделены в связи с распространением коронавируса, говорится в опубликованном в среду постановлении правительства.

"Использовать средства в размере 702 981 300 рублей на финансовое обеспечение в 2021 году расходных обязательств, направленных на исполнение отдельных полномочий в сфере здравоохранения", - говорится в документе.

Эти деньги были выделены из ранее зарезервированных в региональном бюджете средств и направлены на устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

На предоставление субсидий больницам для оказания специализированной медицинской помощи будет направлено 281 млн рублей, еще 233 млн рублей - на оснащение больниц медицинским оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Также 52,2 млн рублей направлено на проведение мероприятий по медицинскому газоснабжению и кислородоснабжению.

На ремонт, демонтаж и утилизацию медоборудования выделено 41,5 млн рублей, на профилактику инфекционных заболеваний - 27,2 млн рублей, на тестирование медиков на COVID-19 - 24,6 млн рублей. Также деньги будут выделены на покупку медикаментов для больных гепатитом, компенсацию расходов на оказание медицинской помощи незастрахованным лицам и на благоустройство территорий больниц.

В Самарской области третьи сутки ежедневный прирост превышает 700 заболевших - это максимум за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 13 октября в области выявлено более 113,8 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили порядка 90,2 тыс. человек, еще около 4,2 тыс. умерли.