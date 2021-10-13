В Пензенской области ввели QR-коды для посещения кафе и ресторанов

ПЕНЗА, 13 октября. /ТАСС/. Систему QR-кодов ввели с 13 октября для посещения предприятий общественного питания в Пензенской области. Соответствующее постановление подписал в среду глава региона Олег Мельниченко.

"Обеспечение допуска в точки общественного питания граждан по предъявлению QR-кода о вакцинации против новой коронавирусной инфекции либо о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в документе, опубликованном на сайте правительства Пензенской области.

Правила распространяются на предприятия общепита за исключением фудкортов, деятельность которых ранее была приостановлена. Требования о предъявлении QR-кодов действуют для лиц, достигших 18 лет.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 74 096 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 58 501 человек выздоровел, 3 036 пациентов умерли. В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе работников сфер торговли и услуг, общепита, образования, здравоохранения, культуры.