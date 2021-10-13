Кабмин выделит средства на выплаты блокадникам в связи с 80-й годовщиной Дороги жизни

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение средств на единовременную выплату в нынешнем году лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Проект распоряжения продиктован необходимостью оказания поддержки гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, с учетом особой исторической значимости обороны Ленинграда", - говорится в материалах к заседанию.

Кроме того, кабмин рассмотрит выделение дополнительных средств регионам на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на третьего или последующих детей до достижения ими трех лет. "Объем средств на указанные цели рассчитан исходя из прогнозируемой потребности обеспечения данной выплатой не менее 48,3 тыс. третьих и последующих детей", - пояснила пресс-служба правительства.

В повестку заседания вошел и вопрос о выделении средств регионам на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Согласно материалам, кабмин в четверг также обсудит выделение субсидии "ДОМ.РФ" на льготную семейную ипотеку.