Более 60 студентов прибыли на полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" под Ульяновском

АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 13 октября. / ТАСС/. Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты" открылся в среду в селе Архангельское Ульяновской области. Как сообщил журналистам руководитель конкурса Богдан Кондратов, всего для участия в состязаниях приехал 61 студент из разных регионов России.

"Здесь находится 61 человек. Мы планировали чуть больше, но, к сожалению, эпидемическая обстановка не позволяет. Здесь ребята с Дальнего Востока, из Сибири, Приволжья, с Урала, Северо-Запада [России]", - сказал он.

Кондратов уточнил, что молодежное направление конкурса значительно отличается от обычного, "взрослого". "Принципиальное отличие (конкурса среди студентов) в том, что взрослый конкурс проходит среди представителей бизнеса, органов представительной власти, неравнодушных людей, и там в большей степени коммерческие проекты - трудоустройство дальнейшее, гранты на образование. В данном конкурсе у нас принципиально социальные проекты - создание парковых пространств в регионах России, новые точки притяжения, объекты какие-то, которые идут на пользу субъектов нашей страны. Плюс во взрослом конкурсе программа наставничества существует по итогам для победителей, а здесь она стартовала для полуфиналистов", - пояснил он.

По словам Кондратова, победители финала конкурса получат гранты до 1,5 млн рублей, возможность консультации с наставниками, шанс попасть на стажировку в крупные компании, получить дополнительное образование или поступить в учебные заведения с дополнительными баллами. "Главный приз, мне кажется, это ощущения, которые ты по итогам получишь. Ощущение статусности "мастера гостеприимства", - подчеркнул он.

Руководитель студенческого направления конкурса поделился, что идеи участников могут быть использованы для развития сферы гостеприимства в регионах. Например, в Ульяновской области конкурсантам предстоит решить кейс повышения ее туристической привлекательности. "Суммарно за два года мы провели уже более 15 полуфиналов по разным уголкам нашей страны. Причем мы отбираем для проведения регионы, которые, возможно, не настолько популярны среди жителей как туристические места", - отметил Кондратов.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" проводится с 13 ноября 2019 года, это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства, лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс проводится по проекту "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Для полуфиналов в этом году, кроме Ульяновска, выбраны Петрозаводск, где состязания проходили с 15 по 17 октября и Железноводск - там участники пройдут отбор с 19 по 21 октября. По итогам очных соревнований будут определены свыше 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.