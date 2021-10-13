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СМИ: Земана госпитализировали в связи с печеночной энцефалопатией

Сетевое издание Denik N проинформировало, что данная болезнь принципиально ограничивает президента Чехии в выполнении обязанностей главы государства
Президент Чехии Милош Земан EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Президент Чехии Милош Земан
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан, помещенный в Центральный военный госпиталь в Праге, страдает печеночной энцефалопатией. О таком диагнозе находящегося в отделении интенсивной терапии чешского лидера сообщило в среду сетевое издание Denik N.

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Портал проинформировал о поставленном главе государства диагнозе со ссылкой на три информированных источника из окружения президента, государственной администрации и медицинской сферы. Данная болезнь оказывает негативное влияние на деятельность головного мозга, поэтому, согласно изданию, принципиально ограничивает Земана в выполнении обязанностей главы государства.

Между тем Пражский град и Центральный военный госпиталь в Праге не сообщают о диагнозе Земана. Гастроэнтеролог Мирослав Заворал, лечащий врач президента и директор госпиталя, сказал журналистам, что на это не получено согласие пациента.

Пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек заявил во вторник, что президентская администрация предоставляет общественности всю важную информацию о его здоровье. Премьер-министр страны Андрей Бабиш, в свою очередь, отметил, что Земан, по его мнению, способен выполнять свои обязанности.

77-летний Земан прошел в сентябре плановую госпитализацию в Центральном военном госпитале в Праге. Глава государства страдает невропатией ног. Из-за этой болезни он недавно переместился в инвалидное кресло. Президент жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление. При этом ранее он наблюдался у врачей по поводу диабета.

В последнее время появилась информация, что у Земана проблемы с печенью, именно поэтому он проходит курс лечения. Такое мнение высказал, в частности, экс-президент Чехии Вацлав Клаус (2003-2013). Пребывание в госпитале действующего хозяина Пражского града, как говорят медики, может продлиться около трех недель.

Теги
Земан, МилошЧехия
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