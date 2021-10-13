В Вологодской области посетить учреждения культуры можно будет по QR-коду или ПЦР-тесту

ТАСС, 13 октября. Посетить культурные учреждения Вологодской области с 1 ноября можно будет не только по QR-коду, но и предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за трое суток до мероприятия. Об сообщил в среду ЦУР Вологодской области на официальной странице во "ВКонтакте".

"С 1 ноября QR-код станет дополнительным пропуском в культурные учреждения. Предъявить нужно будет либо сертификат о вакцинации, либо сертификат переболевшего. Пропусками также послужат справки о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Медицинский отвод не заменит QR-код, ПЦР или справку", - говорится в сообщении.

Для посещения культурных мероприятий также при себе необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность. ЦУР уточняет, если билеты уже приобретены, а нужного документа на руках нет, то необходимо сдать билеты или обменять их на другую дату.

В данный момент в учреждениях культуры Вологодской области действуют ограничения, согласно которым заполняемость зрительных залов допускается только на 50 %, при входе проводится обязательная термометрия, а также действует масочный режим.

По данным на 13 октября, в Вологодской области с начала пандемии выявлено 72 317 случаев заболевания коронавирусом, суточный прирост составил 295 человек, полностью выздоровели 65 272 человека, 2 020 умерли.