Церемония вручения звезд "Мишлен" московским ресторанам состоится в зале "Зарядье"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Церемония вручения звезд "Мишлен" (Michelin) московским ресторанам пройдет в концертном зале "Зарядье", сообщает мэрия Москвы. Российская столица станет первым городом СНГ, заведения которого будут отмечены звездами "Мишлен".

"14 октября состоится церемония вручения звезд "Мишлен" московским ресторанам и их шеф-поварам. Первый выпуск всемирно известного гастрономического гида по столице России презентуют в концертном зале "Зарядье". Россия станет 33-й страной, где выпускают гид "Мишлен", а Москва - первым городом СНГ с кафе и ресторанами, отмеченными звездами и специальными знаками", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркивают, что это событие будет способствовать развитию гастрономического туризма и повышению привлекательности Москвы, так как СМИ и блогеры всего мира интересуются такими заведениями и рассказывают не только о самих кафе и ресторанах, но и о городах, где они расположены, а путешественники зачастую учитывают звезды "Мишлен" при планировании своих поездок.

Обнародование рейтинга "Мишлен" усилит конкуренцию между московскими рестораторами, стимулирует развитие столичного рынка и приведет к улучшению качества блюд и сервиса, уверены в мэрии Москвы.

Гастрономический гид "Мишлен" выпускается с 1900 года и является одним из самых авторитетных в мире. Для его составления эксперты анонимно посещают рестораны и кафе и составляют о каждом из них подробный отчет, после чего в главном офисе, расположенном в Париже, на основе отчетов составляется рейтинг. Критерии рейтинга держатся в тайне, однако известно, что наиболее значимым из них является качество кухни.

Высшая оценка "Мишлен" - три звезды: считается, что ради такого кафе или ресторана стоит специально приехать в город. Двумя звездами отмечают тех, ради кого стоит отклониться от маршрута, одна звезда гарантирует кухню с высококлассными блюдами. "Мишлен" также может присудить заведению символ BIB Gourmand ("хорошая еда за приемлемые деньги"), знак с вилкой, ножом и тарелкой ("хорошая еда"), знак с перекрещенными вилкой и ложкой (от одного знака до пяти - от простого ресторана до роскошного), знак клевера (для заведений, выступающих за ответственное потребление).