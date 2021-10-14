"Известия": Минобрнауки подготовит методику изучения склонности учащихся к агрессии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала Минобрнауки разработать учебно-методические рекомендации по изучению склонности учащихся образовательных организаций к агрессии и насилию, а также увеличить количество педагогов-психологов в учреждениях. Об этом со ссылкой на решение комиссии сообщает в четверг газета "Известия".

В документе указано, что за последние десять лет уровень подростковой преступности в РФ снизился почти в два раза, однако остается актуальной проблема проявления несовершеннолетними агрессии и насилия, в том числе подготовки нападений на учащихся и педагогов. Отмечается, что с 2017 по 2020 год зафиксировано 58 происшествий в 33 регионах страны, на стадии приготовления правоохранительными органами пресечено 82% происшествий.

"С учетом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме "Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследование причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ", - говорится в документе.

Минобрнауки должно проинформировать правкомиссию о проделанной работе до 15 января 2022 года.

Кроме того, ведомству рекомендовано увеличить в дошкольных, образовательных и профессиональных образовательных учреждениях штатную численность педагогов-психологов с повышением их квалификации.

Издание направило в ведомство запрос об уровне проработки решений комиссии и сроках проведения социологических исследований в образовательных учреждениях.