Прием заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов продлили в Москве

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Срок приема заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare продлили в Москве до 1 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Мы очень воодушевлены повышенным интересом медицинских проектов к участию в нашей акселерационной программе. Каждый день к нам поступают действительно интересные и перспективные проекты. Уже получили 76 заявок, но хотели бы собрать в акселераторе еще больше проектов, которые потенциально могли бы принести пользу городу. Поэтому вместе с партнерами пришли к единому решению - продлить прием заявок до 1 декабря", - сказал генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, который запустил акселератор Future Healthcare, Вячеслав Шуленин, чьи слова приводятся в сообщении.

Для участия в акселераторе необходимо, чтобы у проекта был готовый продукт или MVP (minimum viable product - минимально жизнеспособный продукт), а также команда для его доработки, запуска и тестирования.

Свои пилотные проекты стартаперы смогут запустить на базе московских учреждений здравоохранения и сети одной из крупных частных клиник страны. Кроме того, участники смогут получить обратную связь и заключение от медицинских специалистов, обучиться технологиям и протестировать их на выборках медицинских данных, а также получить компенсацию затрат до 2 млн рублей.

"Среди направлений акселерационной программы - технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений, медицинские приборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов и сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль над здоровьем пациентов", - добавляется в материале.