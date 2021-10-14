Введение системы QR-кодов в Новосибирской области перенесли на 8 ноября

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области перенесли введение системы QR-кодов о вакцинации от коронавируса участникам массовых мероприятий с 25 октября на 8 ноября, сообщила пресс-служба правительства области в четверг.

Накануне в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан с 12 октября и систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий с 25 октября.

"С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий, чтобы они успели пройти вакцинацию. Соответствующее постановление №419-п 14 октября подписано главой региона", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на 13 октября в регионе зарегистрировано 65 842 случая коронавируса. Всего в области от коронавируса умерли 3 149 человек. В отделениях реанимации находятся 277 человек. На ИВЛ - 40 пациентов.