{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Введение системы QR-кодов в Новосибирской области перенесли на 8 ноября

Сроки скорректировали для того, чтобы граждане успели привиться перед посещением массовых мероприятий

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области перенесли введение системы QR-кодов о вакцинации от коронавируса участникам массовых мероприятий с 25 октября на 8 ноября, сообщила пресс-служба правительства области в четверг.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Накануне в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан с 12 октября и систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий с 25 октября.

"С 8 ноября в регионе будет действовать система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек. Срок вступления в действие документа изменен с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний, 8 ноября, в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий, чтобы они успели пройти вакцинацию. Соответствующее постановление №419-п 14 октября подписано главой региона", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба на 13 октября в регионе зарегистрировано 65 842 случая коронавируса. Всего в области от коронавируса умерли 3 149 человек. В отделениях реанимации находятся 277 человек. На ИВЛ - 40 пациентов.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Крыму вновь зарегистрировали максимум заражений коронавирусом
В среду, 13 октября, в регионе выявили 552 новых случая COVID-19
Читать полностью