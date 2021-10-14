Роскачество провело проверку замороженного минтая

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Роскачество провело проверку минтая мороженого и выяснило, что все проверенные образцы соответствуют законодательству. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество проводило веерное исследование мороженого минтая 15 торговых марок, который исследовался по 36 показателям качества и безопасности. Проверку прошла рыба, произведенная в Камчатском крае, Мурманской области, Южно-Сахалинске и других регионах России.

"Результаты исследования показали, что весь закупленный минтай полностью соответствует обязательным требованиям законодательства. Миф о том, что рыба заражена личинками, не подтвердился - минтай оказался безопасным, без живых личинок паразитов, опасных для здоровья", - отмечается в сообщении. Вместе с тем в образцах трех марок найдены неживые личинки цестод. Как пояснили в Роскачестве, это не является нарушением технического регламента.

Эксперты установили, что мороженый минтай замораживался свежим, так как превышения норм по массовой доле азота летучих веществ, которое обычно случается при хранении незамороженной рыбы, не обнаружено.

По данным Роскачества, в замороженном минтае не используются химические вещества. В первую очередь, речь идет о полифосфатах, веществах, которые способствуют удержанию влаги и предотвращают ее потерю при последующем размораживании (в частности - в рыбном филе). При этом ведомство установило, что минтай одной из марок, вероятно, неоднократно замораживали и размораживали. Минтай же других семи марок, вероятно, заморозили не сразу после вылова либо была нарушена холодовая цепь.

"Исследование Роскачество показало, что при сравнительно невысокой цене относительно других тресковых рыб мороженый минтай, который реализуется в российских магазинах, - безопасный и качественный товар, который отвечает всем требованиям законодательства", - заключается в сообщении.