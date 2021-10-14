Школьники Севастополя получили письмо от имени королевы Великобритании

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Школьники Севастополя получили письмо от королевы Великобритании Елизаветы II в ответ на послание, отправленное ей летом этого года. Она прислала им материалы для чтения и была впечатлена их серьезным подходом, сообщили в официальной группе Малой академии наук Севастополя в социальной сети "ВКонтакте".

"В рамках работы летней школы на занятии "Путешествие в Великобританию" учащиеся творческого объединения "Занимательный английский" (руководитель Залещук Е.В.) ознакомились с городами, традициями Великобритании и написали письмо Королеве Елизавете II. Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от королевы спустя три месяца", - говорится в сообщении.

В тексте письма, фото которого также опубликовано, говорится, что от имени королевы севастопольским ребятам ответила ее помощница. Письмо датируется 20 сентября. Королевский двор указал Россию в адресе письма школьникам.

"Ее Величеству было приятно услышать, как много удовольствия вы получаете, изучая английский язык, и я прикладываю немного информационных листовок, которые вам, возможно, захочется прочитать. Королева высоко оценила ваш серьезный подход", - говорится в послании.

Уточняется, что к письму были приложены буклеты с полезной и интересной информацией о королеве и ее семье, "которую обязательно педагог и ребята почитают на занятии".

Педагог и ребята, изучающие английский, планируют также написать принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона на международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.