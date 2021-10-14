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ГИБДД Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя ПДД

Это мужчина в возрасте 26-35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем - не более 1 часа, пояснили в Госавтоинспекции

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы составила портрет типичного нарушителя правил дорожного движения, им оказался мужчина в возрасте от 26 до 35 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Госавтоинспекция Москвы провела анализ среди водителей, допустивших нарушения в области безопасности дорожного движения, и составила социальный портрет нарушителя. По итогам девяти месяцев года социальный портрет водителя, допустившего нарушения правил дорожного движения, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с механизмом возникновения ДТП выглядит следующим образом: это мужчина в возрасте 26-35 лет с водительским стажем свыше 10 лет и временем нахождения за рулем - не более 1 часа", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что при этом типичный нарушитель является работником рабочей профессии, со средним специальным образованием.

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