На Ямале впервые обнаружили популяцию белощекой казарки

ТАСС, 14 октября. Ямальские специалисты впервые обнаружили на территории региона колонию белощекой казарки в ходе мониторинга водоплавающих видов птиц. Популяция состоит из нескольких тыс. особей, сообщили в пресс-службе окружного правительства в четверг.

"Предварительные выводы по результатам работ говорят об увеличении численности основных видов водоплавающих птиц, в отношении которых ведется промысел. Кроме того, на Байдорацкой губе впервые на территории Ямала была выявлена популяция белощекой казарки в несколько тыс. особей. Обычный ареал обитания этой птицы на Севере России ограничивался Европейской частью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что такой мониторинг проводится для того, чтобы определить состояние птиц, динамику изменения численности, а также чтобы оценить, насколько эффективно работают меры по сохранению птиц в округе. Среди мер - организация зоны покоя дичи, установление сроков охоты в летний период и патрулирование охотничьих угодий.

Авиаучет проходил в период массовой осенней миграции птиц. Наибольшее внимание было уделено местам концентрации и пролетным путям в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском и Красноселькупском районах. Общая обследуемая площадь составила 25 тыс. кв. км.

В пресс-службе добавили, что в ходе мониторинга также фиксировались краснокнижные животные - лось, дикий северный олень и овцебык. Данные исследований позволят уточнить ареал обитания и пути миграции редких животных.

Последний раз аналогичные по масштабу работы проводились на территории Ямала в 2014 году. Специалисты приступили к планированию программы следующего мониторинга. Особое внимание будет уделено белощекой казарке. Всего на Ямал прилетают более 40 видов водоплавающих птиц, в том числе занесенных в Красную книгу России.