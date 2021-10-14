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В Дагестане планируют досрочно подать отопление в детские и социальные учреждения

По информации из Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, объекты жилищно-коммунального хозяйства готовы к зиме на 96%

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана в ближайшее время планируют досрочно подать отопление в детские сады и медучреждения. Соответствующее поручение дал врио главы региона Сергей Меликов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

"В части профилактики заболеваний среди детей Сергей Меликов распорядился проработать вопрос включения отопления в детских образовательных организациях и медучреждениях республики в ближайшее время", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме составляет 96%.

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