Победителями "Школы Кавказоведения" стали 10 студентов из девяти университетов СКФО и ЮФО

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Победителями финального очного этапа научно-просветительского проекта "Школа Кавказоведения", который проходил в Пятигорске (Ставропольский край), стали 10 студентов из 9 университетов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"10 студентов из девяти университетов СКФО и ЮФО сумели войти в число лучших по профессиональным компетенциям - в командной работе, защите кейсов, разработке и защите проектов", - говорится в сообщении. Среди них студентка Пятигорского государственного университета Диана Залепина, Ахмат Хасанов из Северо-Кавказского института РАНХиГС, Ольга Якшина из Северо-Кавказского федерального университета, Юлия Михайлюк из Ставропольского государственного педагогического института. Также в числе победителей Мурат Токов и Зинфира Тоторкулова из КЧГУ им У. Д. Алиева, Харитон Ванеев из СОГУ им. Хетагурова (Республика Северная Осетия - Алания), Амир Кандратьев из Южного федерального университета (Ростовская область), Марианна Мельгош из Адыгейского государственного университета и Алена Халухаева из Ингушского государственного университета.

"Эти десять студентов, показавших самые высокие результаты по итогам финала, смогут получить в качестве наставника одного из ведущих экспертов, в число которых входят ректоры вузов, руководители научных и общественных организаций, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти", - сказано в пресс-релизе.

По информации пресс-службы, были представлены такие проекты, как "Здоровое село - здоровая нация", основной идеей которого является решение кадрового вопроса в сельских районах ЮФО и СКФО, а также проект "Молодые кадры России", решающий сразу два вопроса - трудоустройство выпускников вузов и обеспечение предприятий специалистами. Были и социальные проекты - проект "Полноценные граждане", направленный на формирование корректного восприятия людей с ограниченными возможностями здоровья, и созвучный с главной темой самого мероприятия проект "Школа современной кавказской семьи", дающий возможность укреплять традиционные семейные ценности среди представителей народов Северного Кавказа, проживающих вдали от малой родины. Члены жюри также оценили проект по практике студентов исторических факультетов в рамках реализации программы дополнительного профессионального образования между университетами СКФО.

"Мы определили сильнейших - рад сообщить, что победители будут приглашены выступить на форуме Машук в рамках грантового конкурса. Но я хочу отметить, что ни один проект финалистов не останется без внимания. Идеи и разработки тех участников, которые сегодня не вошли в число победителей, мы передадим экспертам, чтобы они помогли вам доработать эти проекты на будущее", - приводятся в сообщении слова руководителя направления по взаимодействию с регионами АНО "Россия - страна возможностей" Кирилла Антонова.

О проекте

Проект реализуется Фондом региональных исследований "Страна", направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, полномочными представительствами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия - страна возможностей".