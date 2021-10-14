Эксперты: 38% россиян готовят еду по рецептам из TikTok и Instagram

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 70% россиян готовят по рецептам, взятым из интернета, следует из исследования Delivery Club и Research.Me.

"Почти 70% пользователей, которые готовят по рецептам, руководствуются советами, взятыми из интернета. Вторым (38%) по популярности источником знаний стали социальные сети - TikTok, Instagram и другие. Треть россиян (34%) переняли рецепты от мам или бабушек и готовят исключительно по ним. А 33% - создают рецепты сами - такой вариант наиболее популярен у россиян старше 55 лет", - говорится в исследовании.

Уточняется, что свыше 40% опрошенных готовят по рецептам средней сложности и в 72% случаев осваивают менее одного рецепта в неделю. Чаще всего по рецептам готовят горячие блюда (30%), десерты (26%) и салаты (22%).

По результатам исследования, 68% респондентов постоянно или время от времени готовят по рецептам. При этом опрошенные чаще всего используют их при приготовлении еды по особым поводам (Новый год, дни рождения и т. д.), в особенности, россияне старше 55 лет. В то время как опрошенные в возрасте от 16 до 24 лет отметили, что используют рецепты для развития кулинарных навыков, а респонденты в возрастной группе 25-44 года готовят по рецептам, чтобы удивить своего партнера новым блюдом.

Опрос был проведен компанией Delivery Club и аналитическим центром Research.Me среди 1,5 тыс. жителей РФ старше 16 лет, проживающих в городах с численностью населения свыше 100 тыс. человек.