Путин назвал семейные ценности важнейшей нравственной опорой

Глава государства отметил, выступая на третьем Евразийском женском форуме в Петербурге в четверг, что вопрос о традиционных ценностях вызывает спор и критику в адрес властей РФ. "Для нашей страны, для всего российского общества дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности. Как ни странно, это вызывает подчас споры, мы слышим даже в этой связи критику в наш адрес", - сказал Путин.

"Безусловно, при абсолютной необходимости свобод каждого человека, в том числе и свободы самоидентификации, и тем не менее все-таки я убежден, что традиционные семейные ценности - это важнейшая нравственная опора и залог успешного развития и в настоящем, и в будущем", - подчеркнул президент РФ.

Глава государства сделал акцент на том, что у женщин в российских семьях особая роль. "Щедрость, с которой они посвящают себя воспитанию детей, заботе о близких, заслуживает самой искренней благодарности, но в то же время для России характерно и, я бы сказал, привычно уважительное отношение к деловым, профессиональным качествам женщин. И тот факт, что они прекрасные специалисты в самых разных областях, ответственные, надежные коллеги для наших граждан, ни в каких дополнительных доказательствах не нуждается", - подчеркнул президент.

По словам Путина, то, что в некоторых государствах считается прорывом и сопровождается шумными кампаниями о правах и свободах женщин, для России давняя практика и традиция. Он отметил, что россияне гордятся такими современными чертами общества. "Кстати говоря, мы часто заслуженно критически оцениваем советский период нашей новейшей истории, но надо признать, что в значительной степени благодаря советскому периоду такая атмосфера сложилась в обществе в отношении женщин", - сказал глава государства, указав на то, что в России женщины широко представлены в органах власти, они же занимают преобладающие позиции как успешные предприниматели в растущем секторе креативной индустрии - на долю женщин здесь приходится 58%. Среди исследователей в России 40% - это женщины, добавил Путин.

Президент напомнил, что власти многое сделали для повышения доступности мест в детских садах и яслях, однако для улучшения ситуации предстоит сделать еще больше. "Будем продолжать эту работу, потому что важно решить проблему каждой конкретной семьи", - заверил он. Глава государства также рассказал о действующих программах профессиональной подготовки и повышения квалификации, которыми могут воспользоваться женщины, находящиеся в декретном отпуске.