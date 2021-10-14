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Песков считает, что безответственно не делать прививку от ковида

МОСКВА,14 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии безответственно.

"Это действительно безответственно - не делать прививку", - сказал он.

Песков заявил, что российские власти должны продолжать объяснять людям, почему необходимо вакцинироваться от коронавируса, не скрывая при этом трагических фактов, включая статистику по заболеваемости и смертности. 

Внимание представителя Кремля обратили на высказывания о том, что рост заболеваемости ковидом в РФ продолжается из-за низкого уровня вакцинации и безответственного поведения некоторых людей. Ему задали вопрос, какой в Кремле видят выход из этой ситуации.

"Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости", - ответил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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