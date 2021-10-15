Савва Мамонтов. Яркая жизнь с печальным финалом одного из самых известных меценатов России

Уже при жизни Савву Мамонтова стали называть Великолепным. Коммерческий расчет, холодная купеческая жилка, бескорыстная любовь к искусству, абсолютная преданность друзьям, широта натуры, максимализм, бескомпромиссность и какая-то трогательная искренность в поступках, совершенно не свойственная финансистам, идеализм и склонность к безоглядным увлечениям — все это можно сказать о Савве. Сам он своим главным талантом считал способность находить таланты.

"В нем всегда была какая-то электрическая струя, зажигающая энергию окружающих. Бог дал ему особый дар возбуждать творчество других", — писал Васнецов. Купеческий сын Костя Алексеев, которого мир впоследствии узнал как великого основателя школы драматического искусства Константина Станиславского, называл Мамонтова своим учителем эстетики (когда-то оба мальчика занимались в одном драмкружке). Федор Шаляпин писал: "Савве Ивановичу я обязан своей славой. Ему я буду признателен всю мою жизнь…" Петров-Водкин высказывался так: "После П.М. Третьякова Мамонтов был одной из выдающихся фигур меценатствующей Москвы, он создал первую русскую богему — Абрамцево — наш Барбизон". А вот дочь Поленова Наташа: "Приезды к нам Саввы Ивановича не носили характера мирной беседы, это были какие-то каскады слов, начало слов без окончаний, страшно громких, с жестикуляцией, с громким смехом, но разговоры их были до того образны, что, отчетливо не понимая слов, я чувствовала, что нахожусь в атмосфере настоящего искусства".

Подобных воспоминаний было большое множество.

Он был третьим по старшинству сыном Ивана Мамонтова, родился в городке Ялуторовске Тобольской губернии 3 октября 1841 года. Отец возлагал на него большие надежды, был уверен, что именно Савва будет ему достойной сменой в делах, хотя юноша не отличался прилежностью в учебе — гимназию окончил плохо, не помогли никакие розги немца-гувернера Шпехта, к университетам тоже интереса не испытывал.

Зато все больше тяготел к искусствам: пел басом, причем дорос до стажировки в Миланской опере, лепил скульптуры (серьезно преуспел он в керамике, положив основу мамонтовской школе), писал стихи, оперные либретто, водевили, комедии, мистерии.

Все это ("музыкантить, петь и кувыркаться в драматическом обществе") было для отца, промышленника, страшным сном. Он гневался: "Мне нужен не актеришка, а образованный, здравомыслящий юрист, которому можно без страха поручить серьезное дело. Мне нужен не фигляр, а помощник!"

При этом отец вовсе не был чужд культуре. Вот лишь одна черта Ивана Мамонтова, о котором внучатая племянница мецената и предпринимателя Павла Третьякова говорила так: "Если бы вы не знали, кто это, то сочли бы, что перед вами английский премьер-министр". Иван Мамонтов был всегда элегантен, чисто выбрит, носил цилиндр или высокую меховую шапку-горлатку (атрибут высшей знати) и был подчеркнуто вежлив.

Однако поняв, что "непозволительные" увлечения Саввы вот-вот зайдут слишком далеко, он срочно отозвал сына из Милана обратно в Москву.

Художники, музыканты, семья

Одной из любимых книг юного Саввы была автобиографическая повесть Аксакова "Детские годы Багрова-внука". Впоследствии (к тому времени он уже женился на Лизоньке Сапожниковой из достойной купеческой семьи) он был счастлив, что удалось купить опустевшую после смерти писателя усадьбу — знаменитое "Абрамцево", которое превратилось в хлебосольный дом не только для семьи Мамонтовых, но и для их многочисленных друзей — художников, скульпторов, музыкантов.

Немногим позже Мамонтов решил построить в Абрамцево больницу и школу, что и было сделано в 1873 году.

Каждому другу в усадьбе давали уменьшительное имя или прозвище. Поленову — Базиль, или Дон Базилио, его сестре-художнице Елене — Лиля, скульптору Антокольскому — Мордух, Серову — Тоша, Коровину — Костенька.