В России дистанционно работают около 5% граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Порядка 3 млн россиян в настоящее время работают дистанционно. Это составляет 5% от общего числа трудящихся, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг.

"В настоящее время дистанционно трудятся 5% работников - это чуть менее 3 млн человек", - сообщила она на пленарном заседании "Женщины: глобальная миссия в новой реальности" в рамках III Евразийского женского форума.

По словам Голиковой, для женщин это создает дополнительную возможность гармонично сочетать трудовые обязанности с воспитанием детей.

Вице премьер добавила, что более 70% женщин с детьми, которые прошли обучение или повысили квалификацию по программе национального проекта "Демография", смогли трудоустроиться.

"Благодаря мероприятиям национального проекта "Демография" женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие женщины с детьми дошкольного возраста имеют возможность пройти обучение, актуализировать профессиональные знания и навыки и тем самым повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. Это позволяет трудоустраиваться на работу, наиболее подходящую для совмещения с воспитанием ребенка. Более 70% женщин, завершивших такое обучение или повысивших квалификацию, трудоустроились", - сказала она.