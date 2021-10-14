"Одноклассники" обновили мобильные приложения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Одноклассники" представили обновленный интерфейс мобильных приложений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

"Главная страница приложений стала легче, а единая кнопка создания контента позволяет получить быстрый доступ ко всем форматам: от фотографий и постов до "Моментов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь обложка профиля пользователя отображается только на его странице, форма загрузки контента и создания публикаций переместилась в единый раздел "Поделиться с друзьями", который доступен по кнопке "плюс" в верхней части экрана.

Кроме того, с помощью одной кнопки можно воспользоваться сразу несколькими сервисами: загрузить фото или видео, снять момент или написать пост.

В компании пояснили, что обновление уже доступно части пользователей Android-приложений, в ближайшее время появится на iOS.

Также изменилось меню приложений, оно стало более компактным, пользователи получили быстрый доступ к на популярным сервисам "Одноклассников".