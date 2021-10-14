В Арктике обнаружили третьего за осень одинокого белого медвежонка

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В российской Арктике обнаружен уже третий за осень одинокий белый медвежонок, детеныш замечен на берегу Колымского залива в Якутии. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор по охране природы благотворительного фонда "Тигрус" Виктор Никифоров.

"Большое количество белых медведей и медвежат собралось на берегу Колымского залива в ожидании ледостава, для того, чтобы продолжить свой путь на Восток. Сейчас на Восточно-Сибирском море появился первый лед и медведи покидают район расположения инспекторского кордона. В последние дни там замечен и одинокий медвежонок в возрасте год и девять-десять месяцев", - рассказал Никифоров.

По его словам, сотрудники Нижнеколымской инспекции Минэкологии Якутии наблюдают за медвежонком, который ведет себя достаточно самостоятельно, выкладывают ему в отдалении рыбу.

"Обычно медвежата белого медведя покидают медведицу в возрасте 2 года и 2-5 месяцев, но этот медвежонок выглядит вполне самостоятельным и находится в хорошей форме, сейчас не приходится беспокоиться о его жизни", - добавил Никифоров.

Он также напомнил, что это уже третий за осень случай обнаружения медвежат без матери: в конце сентября двухлетний белый медвежонок вышел к людям в поселке Диксон на севере Красноярского края, а в начале октября медвежонок появился в чукотском селе Ванкарем.

"На моей памяти такое случилось впервые. Раньше несколько медвежат обнаруживались за пару лет. Немного тревожная тенденция. Но в этом случае похоже, что он перезимует и с ним будет все хорошо", - считает Никифоров.