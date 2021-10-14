Верховный суд высказал замечания к законопроекту кабмина о наказании за повторные побои

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Верховный суд РФ (ВС РФ) высказал ряд замечаний к внесенному в Госдуму правительством законопроекту об ответственности за побои для лиц, ранее осужденных за применение насилия, его принятие может повлечь сложности. Отзыв ВС РФ был размещен в четверг в думской электронной базе.

Правительство ранее предложило внести изменения в статью 116.1 Уголовного кодекса РФ, установив ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших серьезных проблем для здоровья, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия. В ВС РФ в свою очередь указывают на позицию Конституционного суда РФ, который ранее призвал законодателей не игнорировать прошлые судимости по ряду других статей УК лиц, совершивших побои.

Верховный суд также призывает учитывать преступления, совершенные с применением "не только физического, но и психологического насилия". В связи с этим, как указано в отзыве, "неясно, должны ли судимости за преступления, сопряженные с применением только психического насилия, иметь преюдициальное значение".

"Принятие законопроекта в предложенной редакции может повлечь сложности применения новеллы, поскольку в каждом конкретном случае потребуется устанавливать, было ли сопряжено указанное в перечне преступление, за которое у лица имеется судимость, с применением насилия", - говорится в документе.

Проект кабмина подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда (КС) РФ по жалобе россиянки Людмилы Саковой, указавшей, что действующая статья 116.1 УК РФ "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию" не позволяет вновь привлекать к ответственности граждан с непогашенной судимостью за нанесение побоев родственникам. Предлагаемые санкции - обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до года, либо ограничение свободы на срок до года, либо арест на срок до полугода.

В апреле этого года Верховный суд при этом сам внес в Госдуму законопроект об отмене частного обвинения в судах, что защитит жертв домашнего насилия. Согласно процедуре частного обвинения, заявление мировому судье подает потерпевший, на которого возлагается бремя сбора доказательств, а затем обязанность самостоятельно либо через представителя поддерживать обвинение в суде в качестве частного обвинителя. В ВС РФ предложили три состава преступлений - об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 115 УК РФ), о нанесении побоев (ст. 116.1 УК РФ) и о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК РФ), которые нередко становятся следствием домашнего насилия, - перевести в разряд частно-публичных, по которым будет обязательным предварительное дознание полиции.