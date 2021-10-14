{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число привившихся от ковида в Поморье за вторую неделю октября выросло в два раза

Первый этап вакцинации прошли 343 938 жителей области, завершили вакцинацию 324 132 человека

АРХАНГЕЛЬСК, 14 октября. /ТАСС/. Число привившихся от новой коронавирусной инфекции в Архангельской области за вторую неделю октября возросло более чем в два раза по сравнению с первой неделей месяца. Об этом говорится распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С 11 октября в регионе доступ в заведения общепита, в том числе за едой навынос, организации культуры, фитнес-центры, бассейны, спа-салоны, парикмахерские возможен только по QR-кодам - то же самое касается заселения в гостиницы.

"За вторую неделю октября в Поморье от коронавируса привились более восьми тысяч северян. Это на четыре с лишним тысячи больше, чем в первые семь дней месяца", - указано в сообщении.

Первый этап вакцинации прошли 343 938 жителей области, завершили вакцинацию 324 132 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 93 796 случаев новой коронавирусной инфекции, 86 814 человек выздоровели. За последние сутки подтверждено 339 случаев. В области зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса. В регионе действует режим повышенной готовности, масочный режим.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Минюст вновь потребовал лишить защитника Сафронова и Цуркан Павлова адвокатского статуса
Ведомство заявило, что адвокатом в ходе осуществлении защиты Карины Цуркан неоднократно допускались нарушения законов "Об адвокатуре" и "Об адвокатской этике"
Читать полностью