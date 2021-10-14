Число привившихся от ковида в Поморье за вторую неделю октября выросло в два раза

АРХАНГЕЛЬСК, 14 октября. /ТАСС/. Число привившихся от новой коронавирусной инфекции в Архангельской области за вторую неделю октября возросло более чем в два раза по сравнению с первой неделей месяца. Об этом говорится распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

С 11 октября в регионе доступ в заведения общепита, в том числе за едой навынос, организации культуры, фитнес-центры, бассейны, спа-салоны, парикмахерские возможен только по QR-кодам - то же самое касается заселения в гостиницы.

"За вторую неделю октября в Поморье от коронавируса привились более восьми тысяч северян. Это на четыре с лишним тысячи больше, чем в первые семь дней месяца", - указано в сообщении.

Первый этап вакцинации прошли 343 938 жителей области, завершили вакцинацию 324 132 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 93 796 случаев новой коронавирусной инфекции, 86 814 человек выздоровели. За последние сутки подтверждено 339 случаев. В области зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса. В регионе действует режим повышенной готовности, масочный режим.