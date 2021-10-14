Курские власти готовы ввести локдаун в ряде районов в случае ухудшения ситуации с COVID-19

КУРСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Курской области проработали возможность введения локдауна на территории районов, где складывается неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Такие районы будут закрыты в случае предписания главного санитарного врача области, сообщил в четверг на заседании оперштаба губернатор региона Роман Старовойт.

"Я давал поручение проработать возможность введения локдауна локально, на территориях районов. Отдельно районы будут закрыты. Такая возможность есть, если будет предписание главного санитарного врача", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, закрытие районов является крайней мерой на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу и низких темпов вакцинации населения. Кроме того, в ходе заседания оперштаба региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало продлить действующие в Курской области коронавирусные ограничения до 8 ноября.

С начала пандемии в Курской области выявили 60 965 случаев заражения коронавирусом, 1 522 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей, с 11 октября введен QR-код для посещения многолюдных общественных мест.