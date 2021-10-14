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Пандемия COVID-19

Курские власти готовы ввести локдаун в ряде районов в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Решение примут в случае предписания главного санитарного врача области

КУРСК, 14 октября. /ТАСС/. Власти Курской области проработали возможность введения локдауна на территории районов, где складывается неблагополучная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу. Такие районы будут закрыты в случае предписания главного санитарного врача области, сообщил в четверг на заседании оперштаба губернатор региона Роман Старовойт.

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"Я давал поручение проработать возможность введения локдауна локально, на территориях районов. Отдельно районы будут закрыты. Такая возможность есть, если будет предписание главного санитарного врача", - сказал Старовойт.

По словам главы региона, закрытие районов является крайней мерой на фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу и низких темпов вакцинации населения. Кроме того, в ходе заседания оперштаба региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало продлить действующие в Курской области коронавирусные ограничения до 8 ноября.

С начала пандемии в Курской области выявили 60 965 случаев заражения коронавирусом, 1 522 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового собрания людей, с 11 октября введен QR-код для посещения многолюдных общественных мест.

Теги
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