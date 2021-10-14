Путин заявил о возросших требованиях к безопасности граждан на транспорте на фоне пандемии

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Требования к обеспечению безопасности и здоровья граждан на транспорте еще больше возросли на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг в режиме видеосвязи на второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту.

Он отметил, что актуальность мероприятия "обусловлена важностью эффективной адаптации транспортной отрасли к постоянно растущему глобальному спросу на товары и услуги, к новым экологическим требованиям, связанным с переходом на чистые виды топлива, к задачам борьбы с актами терроризма, контрабандой и вообще с преступностью на транспорте".

"В последнее время такая работа осложнена распространением пандемии коронавируса, и требования к обеспечению безопасности и здоровья граждан еще больше возросли. Думаю, все согласны с тем, что перечисленные вопросы, касающиеся международных грузовых и пассажирских перевозок, можно и нужно решать лишь на основе сотрудничества и взаимодействия между всеми заинтересованными государствами", - заявил Путин.

Российский лидер также проинформировал коллег о том, какие меры принимают власти страны для обновления, расширения, обеспечения устойчивости и развития транспортной инфраструктуры. "Принимая во внимание колоссальную территорию нашей страны и непростые климатические условия, такая работа требует системного подхода и серьезных инвестиций. С учетом этого у нас принята целая серия национальных программ по всем секторам транспорта", - отметил он.

В частности, по его словам, реализуется крупный национальный проект по развитию автомобильных дорог. "При этом особый акцент делается на реконструкцию и строительство новых магистральных артерий, соединяющих крупные промышленные центры и экономические агломерации нашей страны, и в том числе тех, что дают возможность напрямую связать азиатские рынки с европейскими потребителями", - указал президент.

Также, по его словам, проводится модернизация железнодорожной инфраструктуры, включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с тем, чтобы увеличить возможности для контейнерных перевозок и в целом нарастить пропускную способность российских трансконтинентальных железных дорог.