Природоохранные организации РФ выразили готовность помогать властям создавать заповедники

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские природоохранные организации выразили готовность активно помогать реализовывать планы государства по созданию не менее 23 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в ближайшее время. Об этом их представители заявили на пресс-конференции в ТАСС.

"Есть много мест, которые требуют охраны. <...> Всемирный фонд дикой природы готов всячески принимать участие в подготовке документов, обсуждении новых особо охраняемых природных территорий", - сказал директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

По его мнению, в настоящее время в России отмечается некоторое замедление в развитии ООПТ, однако страна имеет все шансы достичь весомых результатов в этом направлении в ближайшее время. "Посмотрим, что будет до конца этого года еще создано. Может, сейчас есть некоторое такое замедление процесса, но надеюсь, что в последующие годы мы нагоним, и обозначенные результаты будут достигнуты", - отметил он.

Исполнительный директор "Гринпис России" Сергей Цыпленков также выразил готовность активно поддерживать политику государства в отношении сохранения биоразнообразия.

"Президент в своем обращении сказал, что задача сохранения биоразнообразия является для нас безусловным авторитетом. Прекрасный сигнал. Мне кажется, что мы должны сделать, <…> чтобы этот сигнал осуществился на практике", - заявил он.

Цыпленков солидарен с мнением Путина о том, что достичь результатов в этом направлении возможно только совместными усилиями государства, бизнеса и гражданского общества. "Мы как представители гражданского общества <…> можем сделать многое для того, чтобы эти цели были достигнуты", - подчеркнул он.

Конференция о биоразнообразии

11-14 октября 2021 года в городе Куньмин (Китай) проходит XV Конференция сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии на тему "Экологическая цивилизация - создание общего будущего для жизни на Земле". Глобальную рамочную программу по биоразнообразию могут принять на Генассамблее ООН в сентябре 2022 года.

Выступая во вторник по видеосвязи на XV Конференции Конвенции ООН о биологическом разнообразии, Путин сообщил, что к 2024 году в РФ планируется создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий.