Куба смягчит введенные из-за пандемии ограничения на въезд с 15 ноября

НУР-СУЛТАН, 14 октября. /ТАСС/. Власти Кубы приняли решение смягчить с 15 ноября ряд ограничительных мер, введенных в ответ на распространение коронавирусной инфекции, для прибывающих в республику, а также признать сертификаты о вакцинации, пройденной в других странах.

"С 15 ноября, когда будет вакцинировано свыше 90% кубинского населения, наши границы станут постепенно открываться,- сказал президент Кубы Мигель Диас-Канель в четверг на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

"Будут смягчены санитарно-гигиенические протоколы для прибывающих пассажиров. У них не будут требовать предъявление ПЦР-теста. Будут признаваться сертификаты о вакцинации", - отметил президент. По его словам, Куба будет приветствовать гостей из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.