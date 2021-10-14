Ограничительные меры в Башкирии увеличили темпы вакцинации в 10 раз

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Ограничения на посещение торговых центров, кинотеатров, музеев и других общественных мест в Башкирии ускорили темпы вакцинации от коронавируса в 10 раз. При таких показателях план по иммунизации населения может быть выполнен до конца года, сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании совета по правам человека в четверг.

"До того, как мы приняли решение об ограничительных мероприятиях, в день вакцинировались 2-3 тыс. человек. А сегодня уже вакцинировались 29 тыс. человек за сутки. Если так подтолкнуть человека, он идет на вакцинацию. Если не подталкивать, мы и квартиры разыгрывали, но это не работает. Я надеюсь, что если мы эти темпы выдержим и выстроим работу по осуществлению контроля, то до нового года выполним план вакцинации", - сообщил Хабиров.

По данным Минздрава региона, темп вакцинации от коронавирусной инфекции за прошлую неделю вырос на 37%, всего количество вакцинированных превысило 1,2 млн человек. В среду Хабиров сообщил, что план по вакцинации для региона составляет 80% взрослого населения, или 2,4 млн человек.

Со вторника в регионе вступили в силу новые ограничения - для посещения торговых центров, кинотеатров, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры необходим сертификат о вакцинации, справка о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или отрицательный ПЦР-тест. С 18 октября ограничение распространится на бассейны, сауны, салоны красоты, фитнес-клубы и заведения общепита, в которых более 50 посадочных мест.