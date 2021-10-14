МВД предложило разграничить доступ к информации пользователям Единого регистра населения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. МВД России предложило разграничить получение информации о физическом лице, которую будут запрашивать пользователи Единого регистра населения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.

"МВД придерживается позиций о необходимости возложить на операторов Единого регистра населения обязанность разграничить объем предоставления данных различным категориям получателей, например, правоохранительным органам, органам местного самоуправления, кредитным, страховым организациям. То есть выгружать не полный объем сведений о физическом лице, а только в той части, на что они наделены нашим законодательством", - сказал он, выступая в четверг на заседании круглого стола в Совете Федерации.

Он также отметил, что МВД до декабря предоставит ФНС информацию по гражданам для введения ее в Единый регистр населения.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Закон направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий. Планируется, что закон вступит в действие с 1 января следующего года.