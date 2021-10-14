Свыше 9 тыс. заявок подали на полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Ульяновске

АРХАНГЕЛЬСКОЕ /Ульяновская область/, 14 октября. / ТАСС/. Студенты из разных регионов России подали более 9 тыс. заявок на участие в полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты", который проходит с 12 по 14 октября в селе Архангельское Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель молодежного направления конкурса Богдан Кондратов.

"Всего на конкурс было подано более 9 тыс., почти 10 тыс. заявок, из всех субъектов России", - сказал он.

Кондратов пояснил, что конкурс проводится совместно с Росмолодежью. Для оценки проектов участников разработали несколько критериев. "Должна быть актуальность проекта, социальная значимость, в целом результативность этого проекта и грамотность. Мы оцениваем четко: у нас эксперты, в том числе представители Росмолодежи, наставники конкурса. Они проходят обучение, по итогам оценивают проекты", - пояснил он.

По словам Кондратова, в студенческом направлении конкурса задействовали более 80 наставников. "В большей степени наставники - это люди, которые являются представителями сферы туризма и гостеприимства. Есть также общественные деятели, есть представители органов исполнительной власти - это советники губернаторов, заместители губернаторов, министры туризма и молодежной политики, деятели, которые развивают компании, наши общественные туристические деятели, лидеры", - уточнил он.

Всего в конкурсе принимает участие 61 человек из 24 регионов России. В их числе представители разных регионов, в том числе Дальнего Востока, Сибири, Поволжья, Урала и Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проводится с учетом санитарных требований в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. При заезде в парк-отель, на территории которого живут участники конкурса, каждый из них сдавал ПЦР-тест на коронавирус.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" проводится с 13 ноября 2019 года, это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. На конкурсе, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства, лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс проводится по проекту "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Для полуфиналов конкурса в 2021 году, кроме Ульяновска, выбрали Петрозаводск, где состязания проходили с 15 по 17 октября и Железноводск - там участники пройдут отбор с 19 по 21 октября. По итогам очных соревнований будут определили свыше 150 лучших участников, которые в финале поборются за гранты на реализацию проектов в специальных номинациях от партнеров конкурса.