В Ленобласти назвали причины введения ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Доля жителей Ленобласти, привитых двумя компонентами вакцины от коронавируса, составляет 35,7%, что недостаточно для формирования коллективного иммунитета. Такая ситуация потребовала принятия жестких мер, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк на пресс-конференции ТАСС в четверг.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области неблагоприятная, мы видим рост заболеваемости. <...> Рост внебольничных пневмоний, рост коронавируса, и надо сказать, что мы достигли одних из самых высоких цифр, если брать абсолютное число ежесуточных случаев, которое у нас было в принципе в период пандемии, сегодня нам говорит о том, что необходимо принятие жестких мер, тех, которые стабилизируют ситуацию. <...> Сегодня у нас привито двумя компонентами 35,7% населения, подлежащего вакцинации, это, конечно, недостаточно", - рассказала она.

По словам Историк, со второй половины сентября в Ленобласти каждая следующая неделя по заболеваемости превышает предыдущую и нет предпосылок для снижения. Темп прироста за последнюю неделю составил 5,36%, что является высоким показателем. По клиническим проявлениям заболевания: ковидные пневмонии составляют 12%, 78-80% болеют в форме ОРВИ и около 8% переносят заболевание бессимптомно.

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, перед правительством не стоит задача введения полного локдауна, основная цель - создание безопасной обстановки для работы, оказания и получения услуг. "Давайте принимать решения и делать все, чтобы <...> не было никаких возможностей распространения инфекции. <...> Послаблениями мы придем к тому, что мы вынуждены будем полностью закрыть все, с теми темпами распространения инфекции, которые у нас сегодня идут в Российской Федерации, а в Ленинградской области в частности, хотя мы далеко не лидеры по распространению", - отметил он.

QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов вводятся в Ленинградской области с 15 ноября. Допустимая численность участников массовых мероприятий сократилась в "красной" зоне до 300 человек, в "желтой" - до 500, в "зеленой" - до 1 тыс. Все государственные, муниципальные и частные организации должны обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода. Сотрудники без них для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 72 811 человек, выздоровели 54 743, умерли 2 500. За минувшие сутки в регионе выявили 290 случаев заражения.