Школьники в Железноводске пройдут квест по истории Ставрополья в новом сквере

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Школьный сквер благоустроили в Железноводске в Ставропольском крае. В нем пройдет образовательный квест со старшеклассниками на тему история Ставрополья, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе городской администрации.

"Северо-Кавказский институт-филиал РАНХиГС при поддержке администрации Железноводска проведет образовательный квест со старшеклассниками на тему истории Ставрополья. Образовательный квест пройдет в новом школьном сквере, который был создан в этом году по решению губернатора края Владимира Владимирова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что институт разработал образовательно-просветительскую программу "Наше достояние", в рамках которого школьники смогут посоревноваться и проверить свои знания о Ставропольском крае в разных сферах и областях деятельности.

"Мы очень рады, что только что построенный в рамках программы формирования комфортной городской среды сквер становится излюбленным местом не только для отдыха, но и теперь будет использоваться по своему прямому назначению - помогать нашему юному поколению получать новые знания и навыки. Уверен, что число таких мероприятий будет только увеличиваться, ведь нам удалось создать действительно очень уютный и комфортный тематический школьный сквер", - рассказал глава Железноводска Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе министерства дорожного хозяйства края журналистам сообщили, что на благоустройство сквера было направлено более 43 млн рублей.