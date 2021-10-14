Дети с диабетом на Ямале бесплатно будут получать систему мониторинга глюкозы в крови

ТАСС, 14 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа бесплатно обеспечат детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в четверг во время своего прямого эфира в Instagram.

"Со следующего года достаточно дорогостоящая система мониторинга сахара в крови будет предоставляться бесплатно", - сказал губернатор, уточнив, что эта мера поддержки будет распространяться на детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа.

Как отметили в пресс-службе правительства ЯНАО, сейчас в такой мере поддержки нуждаются около 300 детей. Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности.

На Ямале проживают более 16 тыс. взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом.