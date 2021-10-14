{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дети с диабетом на Ямале бесплатно будут получать систему мониторинга глюкозы в крови

В поддержке нуждаются около 300 детей

ТАСС, 14 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа бесплатно обеспечат детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в четверг во время своего прямого эфира в Instagram.

"Со следующего года достаточно дорогостоящая система мониторинга сахара в крови будет предоставляться бесплатно", - сказал губернатор, уточнив, что эта мера поддержки будет распространяться на детей в возрасте до 18 лет с сахарным диабетом первого типа.

Как отметили в пресс-службе правительства ЯНАО, сейчас в такой мере поддержки нуждаются около 300 детей. Кроме того, будет расширен круг лиц, которых обеспечивают расходными материалами для инсулиновых помп за счет средств окружного бюджета. В их число войдут все взрослые без инвалидности.

На Ямале проживают более 16 тыс. взрослых и 237 детей, страдающих сахарным диабетом.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
Пандемия COVID-19
Более 50% взрослого населения привились от коронавируса в Мурманской области
В регионе отмечается рост числа заболевших
Читать полностью