Почти 20 тыс. туристов и альпинистов прошли по горным турмаршрутам в КБР с начала года

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Почти 20 тыс. туристов и альпинистов прошли по горным туристическим маршрутам Кабардино-Балкарии с начала года. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления МЧС по региону Михаил Надежин.

"Согласно данным подразделений МЧС России в Кабардино-Балкарии по горным туристическим маршрутам с начала года прошла 2 421 зарегистрированная группа - это более 19 500 туристов и альпинистов", - сказал он.

При этом Надежин отметил, что те, кто желает провести свой отдых в горах, покоряя вершины, часто не берет во внимание, что горы являются местом повышенной опасности для жизни и здоровья людей.

С начала года курорты Кабардино-Балкарской Республики посетили свыше 520 тыс. туристов. В реестре туристических маршрутов на территории республики зарегистрировано 57 с общей протяженностью 1 400,6 км, которые разделены на шесть категорий сложности. Большой популярностью пользуется туристический кластер Приэльбрусье.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2021 года КБР приняла 520 тыс. туристов, на 43,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии традиционно популярными местами являются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады и парадром в Чегемском районе, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, альплагерь "Безенги".