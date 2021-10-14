Патриарх Кирилл поблагодарил верующих за развитие РПЦ за время его предстоятельства

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил верующих за развитие Русской православной церкви (РПЦ), которое произошло за время его предстоятельства. Об этом он сказал в храме Христа Спасителя после праздничной литургии, посвященной дню Покрова Пресвятой Богородицы.

"Сегодня мне дали справку о том, что я совершил 200-ю архиерейскую хиротонию. Количество наших епархий со 158 увеличилось до 318 - ровно на 100%, а количество епархий в России - с 69 до 199", - констатировал патриарх, отметив, что он говорит об этом "не для того, чтобы подчеркнуть какую-то свою роль в этом", а для того, чтобы поблагодарить верующих за развитие церкви.

"Если бы не было потребности нашего народа в развитии церковной жизни, не было бы и этих епархий, и всего того, чем мы говорим. Поэтому моя благодарность всем вам, мои дорогие, за то, как вы храните веру православную. Я благодарю народ наш православный, который, несмотря на испытания, сложности, сохраняет эти живительные корни, связывающие их с историей, со своими предками, и через эту корневую систему питает себя мощной духовной силой. Пусть и дальше будет так. Пусть от силы к силе возрастает Русская православная церковь, опирающаяся на веру своего народа", - сказал патриарх Кирилл.

Утром в четверг он совершил божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы и возглавил хиротонию архимандрита Герасима (Шевцова) в епископа Владикавказского и Аланского.

В конце сентября по решению Священного синода Русской православной церкви прежний архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид (Горбачев) был освобожден от управления епархией и назначен викарием патриарха Кирилла с пребыванием в Москве. Ему было поручено изучение обращений о приеме под юрисдикцию Московского патриархата клириков Александрийской Церкви. Священники были не согласны с решением предстоятеля Александрийской церкви патриарха Феодора о признании раскольнической "Православной церкви Украины".