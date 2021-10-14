В Санкт-Петербурге наградили победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года"

В Санкт-Петербурге вручили награды победителям всероссийского конкурса "Экспортер года" по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО). Конкурсная комиссия выбрала 11 лучших предприятий, достигших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Шесть из них находятся в Санкт-Петербурге и заняли первые места в более чем половине всех номинаций.

Торжественная церемония прошла в пресс-центре ТАСС на Шпалерной улице. По традиции открыло мероприятие видеопоздравление генерального директора АО "РЭЦ" Вероники Никишиной.

"Для поддержки экспортноориентированного бизнеса мы создали конкурс "Экспортер года", который показывает смелость и отважность наших предпринимателей, вдохновляя все больше бизнесменов России становиться на следующую ступень развития своего дела и начинать экспортировать. Плох тот предприниматель, который не хочет стать экспортером, и плох тот экспортер, который не хочет стать победителем конкурса "Экспортер года", - отметила Вероника Никишина.

С приветственным словом к гостям церемонии обратился также председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

"Действительно, Санкт-Петербург с момента своего основания был создан как максимальное сосредоточение экспортно ориентированных компаний. Мы как регион всегда старались найти те меры поддержки, которые катализировали и увеличивали бы экспорт, потому что экспорт – это самое мощное мерило конкурентоспособности", - сказал он.

По словам Кирилла Соловейчика, число экспортеров в Санкт-Петербурге постоянно увеличивается и в этом году достигло около шести тысяч.

Устойчивое развитие для экспорта

После приветственных речей участников ждало блиц-шоу на тему "Устойчивое развитие и поддержка „зеленых“ экспортных проектов". Нужно было зайти на веб-сайт и коротко ответить на вопрос о том, какие перспективы открывает развитие "зеленой" экономики для экспортеров.

Пока шел анализ ответов, тему прокомментировал Кирилл Соловейчик. По его словам, в поддержке "зеленых" экспортных проектов Санкт-Петербург намерен перенимать опыт стран, в которых низкоуглеродная повестка уже проработана.

"Санкт-Петербургская промышленность сильно диверсифицирована. У нас работает достаточно большое количество европейских компаний и производителей. Если для нас низкоуглеродное будущее - только набирающая рост тема, то для Европы - это известная проблематика. У них сформированы пакеты внутренних действий, и, соответственно, свои внутренние аналитики. Мы встретились с ведущими европейскими производителями, планируем перенимать наработанные методики. Кроме того, давно работает программа стимулирующих мер по энергоэффективности. Сейчас мы обсуждаем расширение этой программы с точки зрения внедрения низкоуглеродных технологий", - отметил он.

Готовность предприятий к трансформации в свете ESG-повестки набирает все больший вес при принятии решения о сотрудничестве, подчеркнул, в свою очередь, вице-президент АО "РЭЦ" Алексей Солодов.

"Низкоуглеродное развитие сегодня является важным фактором. Это касается не только крупного бизнеса, но и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). И в этой связи понимание повышенных требований на зарубежных рынках, способность и готовность к трансформации производств, безусловно, уже сегодня и в будущем дадут возможности для расширения бизнеса и выбора новых рынков", - добавил он.

Ведущий церемонии объявляет, что готовы итоги голосования. "Итак, основные ответы – это конкурентоспособность, новые рынки, маржинальность, экспорт разработок, новая структура спроса", - резюмирует он.

"Зеленая повестка" и МСП

Экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос за последние два года примерно на 20%, и для того, чтобы поддержать эту динамику, необходимо учитывать глобальные тренды, уверен заместитель директора департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства Андрей Сухарев.

"Ключевые рынки, такие как Китай, ЕС, США, уже ставят у себя программы обеспечения нейтрального баланса углеродных выбросов. Соответственно, эта концепция "зеленого", климатически ориентированного сельского хозяйства набирает все большую актуальность. Мы стараемся обеспечить все необходимые условия для реализации товара производителями с учетом новых растущих требований. Что касается модернизации самих производств, то крупные сельхозпроизводители и агропромышленные холдинги в своих инвестиционных проектах уже учитывают повышенные требования к экологической безопасности. Наша задача – распространить эту практику и на МСП", - сказал Андрей Сухарев.

По его словам, решить задачу роста экспорта в новых условиях можно только сообща, "благодаря координации как на федеральном, так и на региональном уровне, с участием бизнес-сообщества".

"Зеленая" повестка входит в нашу жизнь надолго, согласен с экспертом Минсельхоза исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игорь Муравьев.

"Мы до конца не представляем, какая сейчас идет серьезная борьба за то, какие параметры будут включены в рейтинги, как они будут меняться, кто будет производить рейтингование. И эта борьба на общемировом уровне, потому что дает серьезное конкурентное преимущество. И здесь легких путей не будет", - отметил он.

По словам Игоря Муравьева, крупный бизнес более подготовлен к внедрению целей устойчивого развития, к "зеленой" повестке. Задача Ленинградской областной торгово-промышленной палаты - помочь адаптироваться к ней субъектам МСП. Он добавил, что сейчас идет разработка пилотного проекта, который позволит предприятиям малого и среднего бизнеса "оценить свои перспективы в рамках „зеленой“ повестки".

Блиц-шоу подошло к концу, и начался следующий, главный, этап церемонии - награждение победителей и призеров окружного этапа конкурса дипломами и памятными статуэтками.



"Хотел бы от лица руководства РЭЦ и от себя лично поблагодарить всех участников, поздравить всех призеров и победителей", – обратился к гостям церемонии вице-президент АО "РЭЦ" Алексей Солодов.

Победители конкурса "Экспортер года" в СЗФО:

АО "Апатит" (Вологодская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес"

О компании: Крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.

ООО "Парабола" (г. Санкт-Петербург)

Номинации: "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "малое и среднее предпринимательство", "прорыв года".

О компании: Компания поставляет перемоточное и упаковочное оборудование для различных рулонных материалов (стретч-пленка, фольга, ПВХ-пленка, бумага для выпечки). Экспортирует с 2015 года в более чем 50 стран.

ООО "Пивоваренная компания "Балтика" (г. Санкт-Петербург)

Номинация: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес"

О компании: Ведущий экспортер российского пива, на долю которого приходится около 50% всех экспортных поставок продукта из России. За 20 лет были налажены поставки на все континенты. Бренды компании производятся по лицензии в Азербайджане, Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Грузии и Германии.

ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск" (Мурманская область)

Номинация: "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Фабрика по переработке рыбы тресковых пород, оснащена современными, полностью автоматизированными линиями по дефростации, филетированию и замораживанию рыбной продукции.

ООО "Модуль" (г. Санкт-Петербург)

Номинация: "Экспортер года в сфере услуг" в категории "крупный бизнес"

О компании: Компания более 29 лет обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования грузов по всему миру. Каждый месяц компания формирует более 200 контейнерных поездов и более 30 тыс. контейнеров отгружает морем.

ООО "Генеральная Сюрвейерская Компания" (г. Санкт-Петербург)

Номинация: "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Один из крупнейших таможенно-логистических операторов в России, включенных в Реестр таможенных представителей. Обладает собственными складами временного хранения и разветвленной сетью филиалов. Основные направления деятельности - транспортная и складская логистика, таможенное оформление, сюрвейерские услуги, экспедирование грузов, включая предоставление полного комплекса услуг "от двери до двери", юридическая поддержка.

АО "Гознак" (г. Санкт-Петербург)

Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес"

О компании: С 2002 года компания занимает одну из лидирующих позиций в мире в области изготовления защищенной бумажной, полиграфической и монетно-орденской продукции.

ООО "Геоскан" (г. Санкт-Петербург)

Номинация: "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Ведущая российская компания в сфере производства беспилотных летательных аппаратов и оказания услуг по их применению. Занимает лидирующие позиции на российском рынке аэрофотосъемки, предлагая решения в области землепользования и кадастра, лесного и сельского хозяйства, строительства и дорожного хозяйства, электроэнергетики и нефтегазового сектора, поиска и добычи полезных ископаемых, образования и сохранения культурного наследия.

ООО "ТД Формат" (Вологодская область)

Номинация: "Трейдер года" в категории "крупный бизнес"

О компании: Торгово-закупочная компания, крупнейший в России поставщик тарного картона из макулатуры и твердых древесноволокнистых плит, входит в состав группы производственных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности "Объединенные бумажные фабрики".

ООО "СОЮЗЛЕСПРОМ" (Архангельская область)

Номинация: "Трейдер года" в категории "малое и среднее предпринимательство"

О компании: Компания занимается оптовыми поставками лесозаготовительной продукции из северных лесов Архангельской области.

ПАО "Акрон" (Новгородская область)

Номинация: "Новая география"

О компании: Один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире.

Теперь победители окружного этапа конкурса примут участие во втором - федеральном - этапе. Церемония награждения лауреатов пройдет в декабре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Они получат различные бонусы от РЭЦ, среди которых обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве, а также широкий перечень мер информационной поддержки.

Премия "Экспортер года" учреждена в 1998 году. С 2008 года конкурс проводится под эгидой Министерства промышленности и торговли. Заявку на участие могут подать компании крупного, малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые занимаются несырьевым экспортом товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап – окружной, второй – федеральный. Как сообщили в РЭЦ, в 2021 году подано свыше 1800 заявок. Это рекорд за всю историю премии.