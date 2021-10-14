Миллиардеру из Японии, который полетит в космос на "Союзе", понравились креветки в России

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 14 октября. / ТАСС/. Миллиардер Юсаку Маэдзава, полет которого на корабле "Союз МС-20" на МКС планируется в декабре, рассказал журналистам, что ему понравились морепродукты в России.

"Вы знаете, мне очень понравились в России морепродукты, в особенности здесь очень вкусные креветки", - сказал Маэдзава во время пресс-конференции.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря 2021 года. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять "Союзом МС-20" будет космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. На борту также будут находиться японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Йозо Хирано.