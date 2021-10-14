Более 70 млн рублей направят на капремонт двух корпусов Нижегородской детской больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Более 70 млн рублей из регионального бюджета выделили на капитальный ремонт двух корпусов детской областной больницы в Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор Глеб Никитин.

"Детская областная больница - одно из главных медицинских учреждений региона. Из бюджета региона регулярно выделяются денежные средства на ее обновление и закупку оборудования, но потребности куда выше возможностей. Изменить ситуацию позволит федеральная поддержка в размере около 1,9 млрд рублей. Пока не поступили федеральные средства, мы продолжаем работу за счет собственных ресурсов в размере более 70 млн рублей", - отметил Никитин.

Он уточнил, что за счет средств областного бюджета произойдет полная замена инженерных сетей, систем отопления и вентиляции, электрооборудования, оконных и дверных блоков, а также пройдут отделочные работы.

В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву и Минфину предусмотреть в проекте нового трехлетнего федерального бюджета выделение около 1,9 млрд рублей на капремонт Нижегородской областной детской клинической больницы и закупку необходимого оборудования.